Entrevista de trabajo: Preguntas ilegales y tips para enfrentarlas (VIDEO)

Enfrentarse a una entrevista de trabajo es una de las cosas más difíciles que nos toca hacer cuando nos sumergimos en el mundo laboral. Los nervios, el estrés y las ansias por lograr el puesto, pueden jugarnos una mala pasada. Por eso, es necesario prepararnos para saber cómo responder a las ‘trampas’ y a las preguntas indebidas de los reclutadores.

En una entrevista no deberían hacerte cuestionamientos sobre tu edad, religión, origen, orientación sexual o estado civil. Sin embargo, es común que los reclutadores hagan esas preguntas, por lo que es importante que no lo confrontes alegando que esa es una pregunta ilegal, mejor responde: ‘Siempre he sido muy responsable, si lo necesita, puedo trabajar horas extras’.

Si el entrevistador pregunta si tienes hijos, no tienes que contestar de manera directa, pero intenta mantener el ambiente positivo. Puedes contestar: ‘Puedo trabajar tiempo completo y viajar si es necesario’.

Si te preguntan sobre tu país de origen, te conviene responder algo como esto: ‘He vivido en varias ciudades, pero esta me encanta’.

Si te preguntan por tu estado civil, puedes dejar claro que tu vida familiar nunca ha interferido con tu capacidad de hacer un excelente trabajo.

Cabe destacar que si bien es cierto que puedes contestar todas esas preguntas si así lo deseas, también tienes todo el derecho de no hacerlo. Solo debes manejar la situación con mucha delicadeza y buena actitud para no sacrificar tu oportunidad de trabajo.

Otros consejos a la hora de asistir a una entrevista de trabajo:

De acuerdo al diario El Confidencial, es aconsejable no criticar a tu antiguo jefe, pues la persona que te entrevista puede pensar que vas a hacer lo mismo con él en el futuro.

TE PUEDE INTERESAR: 11 cosas que debes evitar a toda costa en una fiesta de trabajo (VIDEO)

No expliques tus problemas personales en una entrevista de trabajo con la intención de conmover al reclutador. A las empresas les interesa contratar personas capaces de separar de manera sana lo personal con lo laboral.

No des a entender que estás desesperado por obtener el puesto. Evita usar frases como ‘necesito este trabajo’ o ‘realmente quiero ese puesto’.