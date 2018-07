Días de un millón de horas, pero muyyy felíz por el estreno de @miraquienbaila este próximo domingo 29 de Julio x @televisa y @univision simultáneamente, nos espera una gran temporada!! 💃🏻/ Very long days of work but can’t wait for the premiere of @miraquienbaila this Sunday airing on @televisa and @univision 💃🏻

A post shared by Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado) on Jul 24, 2018 at 5:35pm PDT