¿De nuevo embarazada? Ximena Duque rompe el silencio

Buenos días para todos!!! Me atrevo a compartir este mensaje directo que me enviaron para aclararles a esas mujeres que andan afirmando y/o preguntando que si estoy embarazada y quiero llegar a ustedes con un mensaje el día de hoy… El cuerpo de la mujer cuando da a luz tiene un proceso de recuperación, un proceso que puede tomar hasta un año para que el utero vuelva a la normalidad. La verdad no me molesta que digan que estoy embarazada nuevamente, al contrario me llena de orgullo mostrar que soy una mujer normal, que pari y no tengo abdominales a la semana, ni a los 5 meses. Soy una mujer tan normal que dejo que mi cuerpo haga su trabajo y me amo tal y como soy cada día al despertar. No quiero ser como nadie, no quiero buscar mi mejor ángulo en cada foto, quiero ser libre y sentirme tranquila porque si no sale en la foto mi mejor perfil se que mi corazón no tiene perfiles ni requiere de buena iluminación. La belleza empieza por dentro, por el amor que te tienes a ti misma. Que si estoy cachetona? Si, si lo estoy pero saben cómo lo veo yo? Lo veo como juventud 😊. No soy de otra especie, soy humana y mujer como ustedes y estoy dándole a mi cuerpo su proceso normal de recuperación, sin afanes, sin cirugías y trabajando para sentirme mejor día tras día. #stopsocialmediabullying se los pido de corazón. Yo soy una mujer fuerte pero soy humana como ustedes, piensen antes de escribir, y si de algo les sirve este es mi lema en la vida; no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si tomamos conciencia de este dicho creo que este mundo sería mucho mejor y nos amaríamos y respetaríamos más los unos a los otros. TODAS LAS MUJERES SOMOS HERMOSAS, Dios nos creo a su imagen y semejanza. 🙏

