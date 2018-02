Una fuerte ráfaga de viento dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados del presidente Donald Trump.

Las imágenes que se volvieron virales este miércoles mostraron que el pelo de Trump fue barrido dramáticamente por un violento aire, revelando lo que parecía ser un gran parche sin pelo en la parte posterior de su cabeza y aumentando las especulaciones sobre la naturaleza exacta de la melena de Trump.

De acuerdo con el diario The Guardian, el video fue captado cuando Trump abordaba el Air Force One.

El cabello de Trump ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación y burlas. El libro de Michael Wolff, “Fire and Fury”, asegura que Ivanka Trump es una de las críticas del cabello.

Ivanka “a menudo describía la mecánica detrás de esto a sus amigos”, escribió Wolff.

Trump ocasionalmente ha hablado del ‘problema’. En agosto de 2015, poco después de que Trump definiera como “violadores” a los mexicanos que migraban a los EE. UU., prometió llevar el asunto del cabello a la cama.

“Si llueve, me quitaré el sombrero, y demostraré de una vez por todas que es mío”, dijo Trump a una multitud en Alabama.

Un mes antes, el entonces candidato prometió cambiar su característico peinado si resultara elegido.

“Probablemente me peinaría el pelo hacia atrás. ¿Por qué? Porque esto es demasiado difícil de peinar”, dijo Trump en un evento en Winterset, Iowa. “No tendría tiempo, porque si estuviera en la Casa Blanca, estaría trabajando duro”.

Pero esa promesa sigue en la lista promesas de campaña que aún no se han cumplido.

En Twitter, las reacciones no se hicieron esperar: “Alguien va a perder su trabajo después de esto, ¿tal vez Dios?”, “quiero dejar de verlo, pero no puedo”, “no es avergonzante cabello. Es vanidad avergonzante”.

Pero alguien fue más allá, al sugerir que “ese viento vino del sur, probablemente se originó en México. Cuando México nos envía su viento, no envían el mejor viento. Envían el viento que más insulta al cabello. Esa es otra razón para tener un muro gigante en la frontera sur, una pared tan alta que ningún viento puede atravesarla”.

That wind came from the South, probably originated in Mexico. When Mexico sends us their wind, they don’t send the best wind. They send the most hair-insulting wind there is. That is another reason to have a giant wall on the Southern border, a wall so high, no wind can cross it.

