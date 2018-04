A pesar de que hace un par de semanas había declarado que estaba dispuesto a ceder a las peticiones de Marjorie de Sousa para terminar su pleito legal en paz, ahora Julián Gil revela que no piensa darse por vencido y luchará para que se cumplan sus derechos como padre de Matías, aunque esto implique continuar yendo a los tribunales por varios meses más.

Ante las cámaras de “Hoy”, el argentino aseguró que no renunciará a la patria potestad del bebé de un año de edad, pues esto sería casi como decir que no quiere ser su padre, y confirmó que seguirá expresándose públicamente cuando sienta que la actriz y su abogada están emprendiendo acciones que perjudican al pequeño.

“En ningún momento dije que iba a renunciar a la patria protestad de mi hijo, lo que sí he dicho y lo vuelvo a dejar claro es que como ya hay amenazas de parte de ellos de que van a hacer una acción legal para pedir por ella, yo no tengo problema en luchar por lo que por derecho me corresponde”, dijo Julián al matutino.

En otros temas, el actor de la telenovela “Por Amar Sin Ley” reveló que un juez de lo familiar dictaminó que este fin de semana deberán reanudarse las visitas de Matías y él en el centro de convivencia, pero confirmó que, tal y como lo hizo las últimas veces, no asistirá hasta que le cumplan lo que ha pedido.

Julián Gil fue uno de los famosos que contribuyó al Teletón USA 2018, un evento que busca recaudar fondos para la rehabilitación de niños con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su participación fue la inesperada declaración romántica que hizo en pleno Times Square.

A través de sus redes sociales, el actor compartió una foto, desde la cobertura en Nueva York, donde presumió a su “nuevo amor”. Pero antes de que sus fanáticas comiencen a preocuparse, debemos aclarar que solo se trató de una simpática broma que hizo junto a otra famosa.

“El amor. Mi Mela me trajo mucho cuarto pa’ @teletonusa. Eres mía, Mela y que lo sepa el mundo”, escribió el galán al pie de una imagen, donde se le veía con la conductora Francisca Lachapel en brazos, quien estaba disfrazada de su personaje de comedia, conocido como Mela la Melaza.