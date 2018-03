El ‘look’ de Ivanka Trump que provocó burlas y memes (FOTOS)

Si algo sabemos a estas alturas es que Ivanka Trump nunca pierde el glamour, sin importar lo sobrio que sea cualquiera de sus compromisos como asesora de la Casa Blanca. Así lo reafirmamos esta semana, cuando la empresaria visitó Iowa, con el objetivo de promover el plan de infraestructura que pretende llevar a cabo el presidente Donald Trump.

A través de su cuenta en Twitter, la hija del mandatario estadounidense compartió una fotografía en el evento, en donde se le ve luciendo una bata de laboratorio, guantes y lentes de seguridad, mientras “mezcla” algunas sustancias para medir los niveles de nicotina en el jugo de un cigarrillo electónico o vape, según reseñó Business Insider.

Sin embargo, las reacciones que provocó la exmodelo en las redes sociales probablemente no fueron las que ella esperaba. De hecho, sus imágenes se convirtieron en material de memes y chistes por aparentar comportarse como una verdadera ‘científica’.

Talking #WorkforceDevelopment and Infrastructure in Iowa today! @realDonaldTrump’s #Infrastructure initiative includes a robust plan to expand skills-focused learning to prepare the next generation of American workers for 21st century job opportunities. pic.twitter.com/10md8d5tnz — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 19, 2018

“Ok, este es mi meme. Y espero que todos lo vean, porque me encantaría recibir opiniones. Había tanto material para escoger. (…) Nunca dije que era chistosa”, escribió un usuario en Twitter con un meme que dice “solo una gotita más de humanidad para malgastar”.

Ok, here’s my meme; I hope everyone looks at it, cause I’d love some opinions. There was so damned much material to choose from. pic.twitter.com/Ko2XSUWI4H — never claimed i was funny (@veronicamariez2) March 20, 2018

“El verano pasado estaba blogueando sobre paletas de champán. Este año aparentemente ha encontrado una cura para el cáncer”, bromeó otra persona.

Last summer she was blogging about champagne popsicles. This year she’s apparently finding the cure to cancer. — AKhamis (@killawattannie) March 19, 2018

“Que Ivanka sepa cómo funciona la ciencia es la noticia más falsa que puede darse – por favor, márchate de mi estado”, reclamó otro usuario.

Por sorprendente que parezca, esta no es la primera vez en las últimas semanas que Ivanka es blanco de burlas y memes.

Hace unos días, la hija favorita de Trump se convirtió en trending topic luego de que una usuaria compartiera la imagen de una perrita que lucía una cola de caballo, muy similar a la que utilizó Ivanka en una fotografía publicada en sus redes sociales hace tiempo atrás. Como era de esperarse, las graciosas comparaciones no se hicieron esperar.

“No puedo creer lo mucho que se parecen”; “¿esa es Ivanka, cierto?”, comentaron algunos en Twitter.