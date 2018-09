El chef Yisus protagoniza polémica en redes por ‘comprometedor’ video

El chef Yisus, de ‘Despierta América’, suele despertar la admiración de las televidentes por su atractivo físico y carisma; sin embargo, este jueves generó una polémica en redes sociales, gracias a un video publicado por la cuenta oficial del programa en Instagram.

En el clip, que acumuló más de cien comentarios, se ve al presentador levantando por la cintura a una compañera de trabajo, mientras ensayaban para el concurso de baile que transmitirían el día siguiente.

Aunque se trataba de un gesto meramente profesional, para algunos seguidores del show el ‘toqueteó’ resultó inapropiado, considerando que el venezolano está casado.

“Le van a pegar en casa”; “si fuera mi esposo me pondría verde de la cólera”; “respeten a la esposa”; “esto está fuera del orden… no me gusta”; “si hubiese sido al revés, no creo que él estuviese muy contento de que le anden cargando a su esposa así”; “qué es esto. Él está casado”, criticaron los usuarios.

No obstante, muchos fanáticos salieron en defensa del chef Yisus e hicieron llegar sus mensajes de apoyo: “o sea que una persona casada está desechable para las amistades”; “no hay nada de malo en eso, es su trabajo”; “las personas mal pensada suelen hablar sin mirar bien el contexto, por ende suelen estar equivocados”, escribieron en el post.

Lo cierto es que el corazón del apuesto chef, de 35 años, le pertenece a tres mujeres: su esposa, la colombiana Juliana Atehortua, y sus dos hijas, Anabella, de 3 años de edad, y Silvana, de 1 año.

Pese a su estado civil, Yisus sigue robando suspiros entre las televidentes, quienes disfrutan su segmento de cocina en el matutino de Univision.