Edith González sobre Televisa: “Yo no me fui, me corrieron”

Tras ocho años de que la actriz Edith González saliera de Televisa rodeada de un sinfín de rumores, la mexicana revela la verdad.

Luego de haber sido fiel a su empresa por tres décadas, fue en 2010 cuando la actriz anunció su integración a las filas de Tv Azteca, y la razón jamás quedó clara.

Edith González revela la verdad sobre su salida de Televisa

Edith González realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde se explayó con sus seguidores y reveló que la decisión de abandonar la televisora no fue de ella sino de Televisa, según explica People.

La protagonista de Corazón Salvaje, detalló que fue en 2004 cuando al anunciar el embarazo de Constanza, la despidieron:

“Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de Madera, sino también me corrieron de Televisa. La realidad es que me corrieron. Yo no me fui, me corrieron”.

Según Zeleb, González hizo lo posible por lograr una recontratación, cosa que nunca sucedió:

“Hice Mundo de Fieras, hice Bailando por un Sueño, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no me recontrataron. Al contrario, me mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara. Yo creo que se sintieron como medios culposos”.

La actriz emitió una crítica sobre las novelas de televisa de aquel tiempo: “Yo neta ya estaba viendo como que en Televisa los productores querían siempre como sobreactuaciones, entonces cuando me dijeron irme a trabajar a Colombia dije ‘of course’, o sea quiero una refrescadita, quiero no hacerla de mala y hacerla así y después si eres buena estar llorando todo el tiempo”.

A fin de cuentas gracias a Doña Bárbara Edith González logró darle difusión a su imagen, pues la serie representó un éxito rotundo.