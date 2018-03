El Día de San Patricio llegó y las chicas siempre estamos dispuestas a lucir geniales en todos los eventos. Este 17 de marzo, el mundo vestirá verde pero no para celebrar el Día de la Tierra si no para unirse a la celebración Irlandesa.

La celebración católica es originaria de Irlanda o “Isla Esmeralda” como también es conocida y se celebra cada año, para conmemorar la muerte del patrono de ese país San Patricio.

Pero…¿sabes qué prendas usar para lucir radiante?

La clave de este outfit es obviamente el color verde, pero no te imaginas el sinfín de combinaciones que puedes realizar para verte como nunca.

Atrévete a hacer combinaciones con diferentes tonos de verde, no importa que todas las prendas que uses lleven el color, recuerda que hoy todo se vale con tal verte cool en la festividad.

Luce radiante el Día de San Patricio

Tenemos desde la atrevida chica a la que le encanta encajar completamente con la celebración, y que elige atuendos extravagantes, hasta la que simplemente lleva un pequeño toque del color para encajar en la party.

Lo cierto es que todas queremos ser parte de esta celebración irlandesa que ha traspasado fronteras y se ha vuelto más popular en los últimos años.

El Día de San Patricio es celebrado vistiendo de verde y brindando con cerveza, en distintos lugares del mundo y es que cada 17 de marzo se conmemora la muerte del patrón de Irlanda, convirtiéndose en una de las festividades más célebres.

Aunque a algunas chicas nos ha tocado pasarla en el trabajo, esto no impide saber elegir las prendas para vernos acorde al día.

Recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda con lo que sea que lleves puesto.

No olvides tomar en cuenta las actividades que vas a realizar al momento de elegir las prendas, por ejemplo, si vas a bailar no lleves zapatos de tacón muy alto; pero si solo vas a pasarla sentada en algún bar con tus amigas, la ocasión no está mal para lucir ese par exótico de zapatos color verde que no te has atrevido a lucir.

¡A disfrutar la fiesta chicas! ¡Feliz Día de San Patricio!