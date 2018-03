Destrozan a Gomita gracias a su nuevo retoque facial (FOTOS)

No es una novedad que Aracely Ordaz, más conocida como Gomita, esté dando de qué hablar en las redes sociales gracias a sus controversiales retoques estéticos. Sin embargo, esta vez, las críticas de sus seguidores no se centraron en su ombligo o en sus piernas, sino en su rostro.

En su más reciente publicación en Instagram, no pasaron inadvertidos los cambios que luce la mexicana en la cara y, como era de esperarse, los comentarios no fueron muy halagadores.

Linda noche ya los extraño💕💕 A post shared by ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) on Mar 26, 2018 at 12:21am PDT

En la imagen, que ya reúne más de 43,000 “me gusta, podemos ver a Gomita con el cabello lacio y unos labios, aparentemente, recién inyectados. Debido a esto, la comentarios negativos de los usuarios no se hicieron esperar:

“Ya no te pongas colágeno en los labios, ya se te ven feos”; “ay, Gomita, no es negatividad hacia ti pero creo que me encantaba más cuando no te hacías nada en tu carita. Tus facciones se perdieron y natural no te miras”; “pobrecita, quedó horrible”; “no esos labios noo… Eras más linda antes”; “ese es el resultado de tu adicción a las cirugías, estás quedando deforme”; “qué pena verte así gomita, en lo que te convertiste tus cirugías fueron para mal”.

No obstante, no todos son ataques para la conductora de ‘Sabadazo’ , pues también contó con algunos defensores: “Estás hermosa. Mientras a ti te guste, qué importa lo que digan los demás”; “te ves hermosa”; “ánimo, eres bella”; “quédate tranquila, bebé, porque la mayoría de la gente que opina pendejadas está súper ojetes”.

A pesar de lo preocupada que siempre está Gomita por su imagen, hace un par de semanas, la joven de 22 años renunció al glamour, como parte de un reto al que se sumó por invitación del youtuber David Allegre.

El #GetUglyChallenge, la comediante debía responder a preguntas de conocimiento general y, en caso de fallarlas, despojarse de todo el maquillaje y utilizar los accesorios más estrafalarios y ridículos.