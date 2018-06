Demi Lovato lanzó este jueves la canción titulada ‘Sober’ donde revela que rompió con la sobriedad, cuando apenas hace tres meses celebraba seis años sin probar alcohol ni drogas.

Durante el mes de mayo la intérprete de ‘Skyscraper’ se encargó de publicar varios tuits anunciando que muy pronto “su verdad” sería anunciada a través de una canción.

En algunas de sus publicaciones escribió frases como: “Compartiré mi verdad muy pronto”; “Simplemente dejaré que mis letras lo digan todo… nueva música llegando muy pronto”;

“A algunos de ustedes puede no gustarles o pueden no comprender mi verdad pero soy yo… tómenlo o déjenlo…”

Parte de la pista dice de la canción recién estrenada dice: “Mamá, lo siento mucho, ya no soy sobria y papi por favor perdóname por las bebidas derramadas en el piso”.

“Y lo siento por los fanáticos que perdí, los que me vieron caer de nuevo, quiero ser un modelo a seguir pero solo soy humana”.

Por medio de la letra la cantante expresa su sentir tal como adelantó a sus fanáticos en redes sociales.

Al inicio de la canción podemos escuchar a Demi cantar: “No tengo excusas por todos estos adiós, llámenme cuando se haya terminado porque estoy muriendo por dentro, despiértenme cuando deje de temblar, cuando el sudor frío desaparezca, llámenme cuando esto termine y yo haya reaparecido”.

La letra habla de una persona que se siente sola y en ocasiones no tiene ganas de luchar sino más bien de dejarse caer.

