No ha sido nada fácil, “pero sí se puede”, asegura Elizabeth, una trabajadora del campo que dejó a sus hijos en México para venir a buscar a su marido a EE.UU., sin imaginar la terrible verdad que encontraría.

Y es que luego de que su esposo ya no le contestó sus llamadas, ni le mandó dinero para sostener a sus cuatro hijos, ella decidió venir a buscarlo porque sabía que “algo estaba pasando”.

Aunque nunca vio nada con sus propios ojos, Elizabeth sabía que su marido terminó haciendo “lo que hacen todos los hombres”, es decir tenía otra mujer.

La mexicana contó su historia a Jomari Goyso para el segmento “Jomari Love” de Primer Impacto, donde le realizaron un cambio de imagen que le ayudará a enfrentar la vida de otra manera.

Con sus hijos en México, ella se puso a trabajar en el campo

Tras descubrir el engaño de su marido cuando llegó a EE.UU., Elizabeth se dedicó a trabajar en el campo de Lancaster, California para mantener a sus hijos en Guadalajara, de donde emigró en 2002.

La mujer recuerda que cuando vivían en México, su marido la golpeaba y le decía palabras ofensivas: “En ese tiempo engordé mucho, entonces yo recuerdo que me decía ‘a ti nunca nadie te va a querer, mírate cómo estás’ y yo me lo creía, y a mí eso me hacía sentir mal”.

Pero llegó un día en que ella dijo “no, a mí ya nadie me va a humillar así” y ahora trata de olvidar esos malos momentos para concentrarse en lo más importante, que son sus hijos.

“A los cinco años de estar aquí, me traje a mi niño mayor, ya tenía él 15 años y los otros se quedaron allá”, recordó con tristeza la mujer.

“Estoy feliz porque están bien, son personas buenas, pero mi felicidad no está completa, porque ahora tengo dos aquí y también tengo nietos y estoy dividida”, agregó.