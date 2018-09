Recientemente, Alan Tacher viajó a México por unos días y, tras su regreso, el chef Yisus ‘balconeó’ a su amigo a través de las redes sociales, al dejar en evidencia que se había hecho un ‘retoque’ estético en su tierra natal.

“Alan acaba de regresar de nuevo aquí a Despierta, estuvo unos diitas en México, le veo algo raro que no sé qué es, no sé si ustedes me ayudan”, dijo el presentador en un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’.

Apenado, el presentador no quiso revelar a qué se debía su cambio, pero los usuarios no tardaron en hacer llegar sus especulaciones. Por un lado, la mayoría coincidió que las cejas del mexicano lucían muy distintas a lo acostumbrado.

“Las cejas se le ven súper raras”; “se pintó las cejas, se le ven muy mal”; “se hizo implante en las cejas”; “se mira que se le pasó el tinte en la ceja”; “se arregló también las cejas, qué ridiculez”, escribieron en el post.

Otros, sin embargo, se atrevieron a asegurar que se había inyectado botox para rejuvenecer su rostro: “botox, mucho botox”; “se fue dar retoque, y se les pasó la mano, por ahorrar se fue a Tepito”, comentaron.

Aunque Alan Tacher nunca ha confesado que ha probado a algún tratamiento estético en el rostro, sí ha revelado que se sometió en varias oportunidades a un transplante de cabellos para luchar contra la alopecia.

“Me hice un trasplante de cabello, uso la gorra porque no me puede dar la luz, solo es esta semanita, lo prometo”, dijo en el programa de Univision hace unos meses. “Es la segunda vez, hacían falta más pelos, ya me estaba quedando muy calvo”.