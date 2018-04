Decomisan cosméticos piratas que contenían heces de animales y desechos humanos

La Policía de los Ángeles confiscó 700,000 dólares en cosméticos piratas que contenían heces de animales, bacterias y desechos humanos, el pasado jueves.

Los productos falsificados fueron descubiertos en una incursión en 21 almacenes, en el Fashion District de la ciudad, de acuerdo al canal Los Ángeles KABC.

A través de las redes sociales, el Departamento de la Policía de Los Ángeles publicó las fotos del decomiso, el pasado viernes.

“¡Descompuesto! Un comando de fuerzas especiales inspeccionó 21 localizaciones en el @LAFashionDist, donde se toparon con $700.000 en cosméticos falsificados que contenían bacterias y desechos humanos. ¡El mejor precio no es siempre la mejor oferta!”, escribió el capitán Marc Reina, en Twitter.

Según lo reportado por KTLA-5, seis personas fueron arrestadas y se prevé que enfrenten cargos por violaciones de marcas principales. Otras 15 personas recibieron órdenes de cese y desistimiento.

Busted! Major Task Force hits 21 locations in the @LAFashionDist and nets $700,000 in Counterfeit cosmetics found to contain bacteria and human waste. The best price is not always the best deal! #ProtectingOurCommunity pic.twitter.com/gliJ8L2F9F

— Captain Marc Reina (@LAPDMarcReina) April 13, 2018