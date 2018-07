Con ese cuerpazo a sus 49 años, JLo definitivamente tenía que ‘presumirlo’ en un diminuto bikini.

Tras las cientos de felicitaciones de sus seguidores, la ‘Diva del Bronx’ dejó un momento la ‘party’ para compartir una foto de lo bien que la estaba pasando, obviamente al lado de su galán del momento, el beisbolista Alex Rodríguez.

Jennifer López publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece en un bikini de color negro con blanco, dejando al descubierto su marcado abdomen y sus torneadas piernas, con un bronceado perfecto para esta temporada del año.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jul 24, 2018 at 5:06pm PDT

“Situación actual de cumpleaños… yup”, escribió la cantante, actriz y empresaria junto a la foto en la que además de su novio, aparecen su hija Eme y otras amistades simulando un brindis con unas botellas por su cumpleaños.

Los ‘envidiosos’ comentarios no tardaron en aparecer en Instagram.

“¡Maldición, quiero ser como tú! ¡Tienes un cuerpo increíble!”, le escribió una usuaria de la red social.

Alguien fue más allá al opinar: “En serio, no es humana, se pone mejor y mejor con la edad en cada foto. ¡Muy impactante!”.

“Cuando sea grande quiero parecerme a ti, jajaja”, agregó otra usuaria.

“Eres absolutamente increíble JLo”, le escribió alguien más.

Previo a su cumpleaños de este martes, Jennifer López había dejado con la boca abierta a más de uno, al compartir una imagen en Instagram, desde el lugar donde entrena varias horas del día para mantener su exuberante figura.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jul 22, 2018 at 12:34pm PDT

JLo apareció con un top blanco en el gimnasio, pero muchos de sus fans notaron que su atuendo dejaba al descubierto parte de su anatomía.

También en Instagram Stories se compartieron momentos de la celebración de la ‘Diva del Bronx’ en la playa, que los usuarios publicaron en Twitter.

It’s great to see you listening my song #EsaMorena on a beach in paradise! pic.twitter.com/f86RDeHya7

— DJ Laz (@therealdjlaz) July 25, 2018