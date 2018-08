Cuando se trata de defenderse de los haters, Dayanara Torres no se cohibe y lo hace muy elegantemente. Así lo demostró hace unas semanas, cuando una de sus seguidoras se atrevió a cuestionar sus curvas y asegurar que se había ‘inyectado’ para lucir una retaguardia más pronunciada.

Lejos de quedarse callada, la ex de Marc Anthony dejó caer una contundente respuesta: “Siempre sale una… ¡Ave María! ¿Inyectado qué? Soy puertorriqueña y créeme que no necesitamos añadir nada… mojo el arroz con un poco de aguacate pa’ cosecharlas de 14K! que no te hayas dado cuenta antes no es mi culpa. Orgullosa de mis curvas”, exclamó.

Ahora, la ex Miss Universo volvió a tocar el tema en una entrevista realizada por el programa ‘Suelta la Sopa’, donde reveló lo que piensa de las mujeres que critican su figura, a través de las redes sociales.

“Qué pena que hay mujeres, especialmente en redes sociales, que se dedican a hundir a otras mujeres en vez de apoyar. Yo pienso que a lo mejor (es), no sé, envidia. Pero (soy) bien puertorriqueña, ahí no hay nada que añadir”, afirmó.

Además, Dayanara Torres también habló sobre lo que significa para ella que sus dos hijos, frutos de su matrimonio con Marc Anthony, se identifiquen con la cultura de su tierra natal, Puerto Rico.

“Desde chiquitos (les he inculcado) nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones, aunque nacieron en Estados Unidos y vivimos en Estados Unidos se sienten totalmente puertorriqueños. Y eso es cuestión de uno, soy la mamá, soy la que estoy a carga, y así quiero que crezcan y se sientan orgullosos de lo que son”, agregó.