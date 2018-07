Gracias #BalonDeOro! No la pasamos increíble!!! 🤗💙✨ #Escandalo #MiCuCu #BDO18 #BossBeeNation #BeflawlessSkin #BBN1 @univision @univisiondeportes 📷: @roycastro94 #TeamThrive @jessyykatt @soyezra @chris.godinez @kingdavidtorres @martinzepedadesigns I love you guys. Thank you for your hard work. I can’t do it with you guys.

A post shared by Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@chiquisoficial) on Jul 14, 2018 at 8:26pm PDT