Tras haber sido arrestada, el pasado viernes, por robar varias prendas de ropa en una tienda de San Antonio, Texas, Daniela Castro logró quedar en libertad, luego de pagar una fianza. Ahora, en medio de un aluvión de especulaciones, la actriz cuenta su versión de los hechos en un audio que circula a través de las redes sociales.

Por medio de la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’, pudimos escuchar a la mexicana narrar a unos amigos lo sucedido: “Fue una confusión, un mala jugada que se me hizo y estén tranquilos porque esto si les digo, quien esté en el chat, gracias por por tu preocupación, mi Gaby, pero todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación. Y perdón la foto pero imagínate, casi me muero”.

Además, la villana de ‘Me declaro culpable’ les aseguró a sus allegados que sus principios seguían intactos: “Lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y una amiga a la que pueden seguir respetando, con valores y principios que no me dan para hacer (algo como eso)”.

Sin embargo, muchos de los seguidores del programa matutino se mostraron escépticos ante el testimonio de Daniela Castro y comentaron: “¿Una confusión? Mmm… yo no me confundo y echo la ropa en mi cartera… tan raro eso”; “mala jugada no lo creo. Ahora quiere limpiar su imagen”; “yo no creo que sea una confusión, mucho titubeo, no sabe ni que decir”; “no hacen un arresto por confusión, ya la tenían vigilada”.

TE PUEDE INTERESAR: Duelo de escotes y transparencias entre Chiquis Rivera y JLo (FOTO)

Seguir leyendo: Siguiente >