Desde la llegada de su segunda hija, Luna, Ximena Duque ha compartido a través de sus redes sociales fotos y videos de su ‘princesita’ casi a diario. Y no es para menos, porque con sus hermosos ojos y su encantadora sonrisa, la bebita se ha ganado el corazón de todos sus seguidores.

En cambio, cuando se trata de su hijo mayor, Cristián, la colombiana es mucho más discreta, pues publica fotos o mensajes referentes a él con mucha menos frecuencia.

Sus seguidores han notado el trato diferenciado que reciben los hijos de la actriz y le han hecho llegar sus críticas para recordarle que también tiene un hijo varón. Sin embargo, de inmediato, Ximena se defendió de los cuestionamientos con un argumento muy válido.

“Todo el mundo sabe que tengo dos hijos y si subo una foto de Luna, no quiere decir que no amo a mi hijo, simplemente tengo dos mundos completamente diferentes. Tengo a una recién nacida y tengo a un adolescente que obviamente son cosas completamente distintas, situaciones distintas, estamos pasando por etapas distintas con cada uno de ellos”, afirmó Duque en la red social, según People En Español.

Además, considerando que su primogénito tiene 13 años, no es de extrañar que al jovencito no le agrade del todo posar todo el rato para su mamá: “A la bebé le tomo fotos porque se deja y no me dice que no. A Cristián no le tomo fotos porque hay días que no quiere salir en fotos ni en videos, entonces ni modo, no lo voy a presionar. Él es un teenager, si no quiere salir en el video, no sale y me dice ‘no quiero salir’. Entonces no lo obligo absolutamente a nada”, recalcó la actriz a sus fanáticos.