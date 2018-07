La muy esperada reunión del presidente Donald Trump con la reina Isabel II levantó la polémica entre los expertos en etiqueta, después de su visita al castillo de Windsor.

Y es que Trump caminó brevemente delante de la reina, durante una revisión de las tropas.

En el encuentro, la reina Isabel parece indicarle a Trump que avance.

Él camina hacia adelante, luego se detiene de inmediato y la reina hace un incómodo paso lateral a su alrededor.

The Queen trains POTUS Donald Trump how to walk during Inspection of the Guard at Windsor castle#TrumpVisitUK pic.twitter.com/yaPcR6WgKZ

— Sattar Saeedi (@SattarSaeedi) July 13, 2018