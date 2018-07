Critican a Mauricio Ochmann por algo ‘insalubre’ que hizo con Kailani

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no han parado de compartir las espectaculares fotografías de su viaje a Hawái, a través de las redes sociales, y aunque la mayoría ha generado lo más dulces halagos por tan hermosa familia que han construido, recientemente, el protagonista de ‘El Chema’ generó una polémica debido a lo que hizo con el accesorio favorito de su hija Kailani.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes donde se le ve, junto a su bebé, en los espectaculares paisajes de la isla. Pero lo que dió mucho de qué hablar fue el chupón que, en la primera foto, aparece en los labios de su pequeña; mientras que, en la segunda, lo tiene en su propia boca.

“¿A quién se le ve mejor el chupón?”, preguntó el galán al pie de la publicación, que generó casi 400,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Por un lado, muchos usuarios criticaron la decisión de Mauricio, por considerarla poco higiénica y dañina para salud de la bebita. “Espero no haya regresado a la boca de Kai ese chupón”; “tenemos un mundo de bacterias en la boca y ella aún es una bebé”; “súper insalubre que hagas eso, maduren”; “asco, dónde meterá esa boca”; “ese chupón nunca más a la boca de la niña, por salud e higiene”; “por Dios… eso no se debe hacer… Se puede enfermar la bebé. Me sorprende que él lo haga”, escribieron.

Mientras que otros en realidad cuestionaron el uso del chupón y advirtieron los efectos a largo plazo que pueden generar en los niños: “A ninguno, no son buenos los chupones”; “si puedes ir disminuyendo el uso del chupón/mamadera hasta que ya no se use mas sería ideal, ya que también pueden generar problemas de caries”; “¿es bueno que los bebés usen chupón? Algunos dentistas no lo recomiendan”.

No obstante, los famosos también fueron defendidos por varios de sus fanáticos, quienes consideraron las críticas algo excesivas. “Todo les critican, déjenlos, no tienen nada que hacer”; “dejen de ser tan dramáticas y déjenlos ser los padres que ellos desean ser, si hacen bien o mal, ellos aprenderán”; “¿Por qué será que la gente todo lo critica? Vivan y dejen vivir, por Dios”.