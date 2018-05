Todas la mamás saben lo que se siente en el alma cuando vemos a nuestros amores en un show de la escuela… El corazón se desborda en lágrimas de alegría y orgullo… Las amo mis princesas!! Son mi máximo tesoro!! #AgradecidaConDios @miarubinlega @ninarubinl #ObraEscolar 😍😍🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻❤️❤️🌹🌹💫💫 Vestuario @mayevol 🙌🏻👏🏻 Te extrañamos Pá!! Que la gira en Estados Unidos sea un éxito!! @erikrubinoficial 🙌🏻❤️

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on May 24, 2018 at 3:04pm PDT