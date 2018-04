Creyó sufrir indigestión por la comida china y resultó que estaba dando a luz

Cuando una mujer de Florida despertó con un dolor de estómago tremendo, creyó que su malestar era producto de una intoxicación causada por la comida china que había ingerido la noche anterior. Pero, para su inmensa sorpresa, horas después, estaba dando a luz a un nuevo bebé.

De acuerdo al periódico Pensacola News Journal, Crystal Gail Amerson, de 29 años, salió de su casa rumbo al hospital en una ambulancia, sin saber que tenía un embarazo de 37 semanas.

“Los dolores de estómago eran insoportables y apenas podía moverme. Creo que fue alrededor de las 6:30 (a.m.) cuando (la ambulancia) llegó allí (…) Aumentó tan rápido que tuve contracciones y descubrimos qué estaba pasando porque al principio no sabíamos qué estaba pasando”, declaró la joven madre al diario.



Amerson asegura que nunca tuvo síntomas de embarazo y que no sufrió un aumento de peso significativo. Sin embargo, el domingo, 25 de marzo, dio a luz en la ambulancia a su segundo hijo, Oliver James, quien pesó 5,27 libras y midió 18.9 pulgadas.

“Gané un poco de peso, pero creo que con mi primer bebé tampoco me di cuenta. Nunca gané esa forma de embarazo, realmente. Uso ropa sanitaria para trabajar porque trabajo en una casa de retiro para pacientes con Alzheimer y demencia. Así que supongo que por la forma en que me queda (la ropa), era difícil notar algo o decir algo”, afirmó.

La doctora Julie DeCesare, obstetra-ginecóloga en el Sacred Heart Hospital en Pensacola, declaró que aunque es posible que una mujer se entere de que está embarazada apenas horas antes de dar a luz, no es algo muy común.

“A veces una mujer no tiene un ciclo menstrual normal, por lo que no se da cuenta cuando no tiene un período. O usan un método anticonceptivo, así que piensan que no pueden quedar embarazadas, pero luego ese método falla. O algunos (casos) que he visto están simplemente en negación”, detalló la especialista.

Ahora, aunque la familia está muy feliz tras la llegada inesperada de su segundo hijo, esta madre no volverá a ver con los mismos ojos la comida china.