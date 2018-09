View this post on Instagram

Te voy a extrañar mucho mi amor!.. @mich_duval pero sabiendo que estás en el lugar correcto haciendo lo que mas amas en la vida y realizando uno a uno los sueños que decretaste pues la verdad hasta con gusto te extrañaré….VUELA ALTO mi Hijo el mas “Chico” y te recuerdo lo que te he dicho desde niño: Eres mi super Héroe favorito!! Te amo y te bendigo!! Que ORGULLOSA ESTOY DE TI!! Mi señor ACERO!! 💞🙏🏻👩‍👧‍👦