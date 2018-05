El conmovedor final de un tradición entre madre e hija se hace viral

Una usuaria de Twitter (@nanatat07) se hizo viral gracias a la conmovedora tradición que llevó a cabo por 4 años, junto a su mamá, quien falleció a causa de una enfermedad con la que batalló por meses.

Todo comenzó cuando la estudiante, tras cambiar de instituto, decidió tomarse una foto con su progenitora en su primer y último día de escuela, mientras brindaban con una malteada, hasta llegar a convertirlo en casi un ritual.

Sin embargo, aunque con el pasar de los años en las fotos se notaban apenas sutiles diferencias, al final de su tercer año, el rostro de su madre lucía muy diferente, pues había sufrido una pérdida total de cabello, producto del tratamiento que seguía para luchar contra el repentino cáncer que tocó su puerta.

A pesar de las difíciles circunstancias, la encantadora madre pudo cumplir con la tradición el primer día de su cuarto año. Pero, desafortunadamente, no alcanzó a verla graduarse al final del verano, pues falleció como consecuencia de su enfermedad.

Yesterday was my last day of high school. For 4 years I’ve taken pictures with my mom on my first and last days of school. She wasn’t able to make it for the last one, but her strength motivated me to stay strong during this time. All of my hard work is for her! ❤️👩🏽‍🎓 pic.twitter.com/pDGlOEoxod

— sav-age (@nanatat07) May 23, 2018