Dayanara Torres sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una fotografía donde se le ve tomando la mano de quien se presume es su nuevo galán.

“Sígueme”, escribió la presentadora puertorriqueña al pie de la imagen, que provocó más de 53,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios, la mayoría de fanáticos ansiosos por conocer la identidad del afortunado que robó su corazón.

TE PUEDE INTERESAR: Chiqui Delgado impacta al mostrarse portando un vestido con transparencias (FOTO)

“Hermosa, ojalá esa mano que sujetas te sujete toda la vida, te lo mereces, qué viva el amor”; “estás agarrada de la mano de un hombre. Ya danos la sorpresa”; “por fin pasaste la página”; “OMG! Qué bueno por fin, ¿y quien es el afortunado?”; “yo quiero verlo chica. Felicidades”; “wao, se me aguaron los ojos cuando vi esta imagen, me alegra tanto que puedas tener una nueva oportunidad de ser feliz”, comentaron.

Hace poco más de un mes, la ex Miss Universo contó a Mezcaltv las cualidades que busca en una pareja y cuáles son sus prioridades: “Que no me corte las alas. Que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Lo más importante es que sepa que tengo hijos, debe saber que sería la tercera persona en importancia en mi vida.Que me haga reír y que sea una persona madura”.

Los seguidores de la jueza de ‘Mira quien baila’ también se mostraron aliviados de que por fin la guapa boricua haya abierto de nuevo su corazón, 14 años después de que le pusiera fin a su matrimonio con Marc Anthony.

Hace pocas semanas, Dayanara Torres confesó entre lágrimas a ‘Despierta América’ lo duro que fue superar su divorcio con el intérprete: “en esos momentos uno no ve salida, pero abrazarme a mi familia fue lo más importante. En esos momentos está bien rendirte un poco y dejarte querer y dejarte ayudar”.