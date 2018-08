Con su estilo fresco y desenfadado, Francisca Lachapel enamora a sus fanáticos cada día en ‘Despierta América’ con sus elecciones de vestuario, y pocas veces tienen algo que criticarle a la dominicana.

Este miércoles, la presentadora compartió una foto en su cuenta en Instagram, donde se le ve luciendo un pantalón acampanado, color amarillo, combinado con una blusa sin magas en un tono más bajo. Pero lo particular de la publicación es en realidad la pregunta que la ex reina de belleza dejó en el aire a sus seguidores: “Mi gente, ¿notan algo raro en esta foto?”, escribió al pie de la instantánea, que acumuló más de 22,000 ‘me gusta’.

No obstante, la mayoría de los usuarios no hallaron ningún detalle fuera de lo normal y, por el contrario, felicitaron a la conductora por su impecable belleza: “Yo solo noto que esos pantalones campanas te quedan ultra mega archi bien”; “Francisca está preciosa como siempre, no veo nada raro en esa foto”; “ay no. Por más que miro no te encuentro nada. Te veo bella con siempre”; “yo lo que noto y veo es pura belleza”, comentaron.

Algunos, por otro lado, se atrevieron a lanzar arriesgadas especulaciones, como (por ejemplo) que le habían pedido finalmente matrimonio: “Te dieron un anillo y estás escondiendo las manos”.

TE PUEDE INTERESAR: Fallo de Corte Suprema causa caos en sistema migratorio

Otros aseguraron que la veían un poco más ‘rellenita’ que de costumbre: “Te ves más gordita, Francisca”; “ese pantalón te hacer ver gorda”; “que comiste mucho en tu cuerpo y engordaste un par de libras”.

Y los más atrevidos incluso afirmaron que estaba esperando un bebé: “Estás embarazada”; “un italianito en camino, por eso se le levanta el pantalón”.

Pese a la cantidad de comentarios, Francisca Lachapel no afirmó ni negó ninguna de las especulaciones, pero sí se rió de algunos de los mensajes más alocados.