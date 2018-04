¡Como si nada! La reina Letizia y doña Sofía aparecen juntas y cordiales

•| April 7th, 2018 |• King Felipe, Queen Letizia and Queen Sofía arrive at the hospital where King Juan Carlos is recovering from the knee surgery he underwent this morning. . Los Reyes y la Reina Sofía llegan al hospital donde el Rey Juan Carlos se recupera de su operación de rodilla. . 📷 Gtres . #KingFelipeofSpain #KingFelipe #QueenLetiziaofSpain #QueenLetizia #QueenSofia #GreekRoyalFamily #ReydeEspaña #ReyFelipe #ReinaLetizia #ReinadeEspaña #LetiziaOrtiz #FelipedeBorbon #Realeza #Monarchy #Royalty #style #beardstyle #menswear #FamiliaRealEspañola #SpanishRoyals #SpanishRoyalFamily

A post shared by TheBorbons (@theborbons_) on Apr 8, 2018 at 4:59am PDT