¡Como nunca! Trump y Melania se muestran muy acaramelados (FOTOS)

Cuando creemos que la relación entre Melania y Donald Trump no puede ser más fría, la pareja presidencial nos sorprende con un despliegue público de carisma y muestras de afecto.

En el ala este de la Casa Blanca, se celebró el pasado miércoles una ceremonia para homenajear a las esposas y madres de los soldados en servicio activo, donde no escasearon los besos, caricias y abrazos del mediático matrimonio.

A la primera dama le tocó presentar a su marido y, una vez que éste subió al estrado, no dudó en tomar de los brazos a su esposa y besarla en las mejillas mientras ella sonreía encantada.

Por otro lado, en su discurso, el presidente de Estados Unidos no escatimó en elogios hacia su esposa: “Muchas gracias, Melania, ella se ha convertido en una primera dama muy, pero muy popular. He estado leyendo todas estas notas y aman a Melania”, fueron sus primeras palabras.

Para el evento, la ex modelo lució un blazer y falda a juego, color azul marino, diseñados por Michael Kors, que combinó a la perfección con un cinturón que acentuó su delgada silueta.

Melania Trump no puede ni abrir una ventana en la Casa Blanca

Pese a sus sonrisas, hace poco descubrimos, gracias a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, un aspecto en la vida de Melania muy poco conocido.

En una entrevista al diario Le Monde, la esposa de Emmanuel Macron habló maravillas de su contraparte estadounidense, a quien consideró una mujer ‘divertida’ e ‘inteligente’.

Al parecer, bastaron solo tres días para que entre las dos rubias naciera una genuina amistad pues, de acuerdo a Macron, ambas tienen muchas cosas en común: “Tenemos el mismo sentido del humor, nos reímos mucho juntas”.

La francesa también confesó que a pesar de las limitaciones de nuevo rol político, aún es capaz de pasear por París y encontrar tiempo libre para ella; sin embargo, asegura que para Melania el caso es muy distinto, ya que su vida es mucho más restringida. “Melania no puede hacer nada, no puede ni siquiera abrir una ventana en la Casa Blanca. No puede salir”, declaró al diario.