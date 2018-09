Clarissa Molina estuvo presente en el gran opening de Nuestra Belleza Latina, en una comentara presentación que realizó junto al colombiano Sebastián Yatra.

La dominicana robó la atención sobre el escenario con sus dotes de baile mientras el cantante interpretaba su tema ‘Robarte un beso’. Pero la ex reina de belleza no solo afocó a todos con sus sensuales pasos, sino también con el beso que le dio al guapo intérprete.

Sin embargo, la presentadora no logró impresionar a algunos usuarios de redes sociales, quienes dejaron caer sus críticas: “Se creyó JLo por un segundo, debe estudiar más baile y actuación, pobrecita”; “pobrecita, solo le dan baile, no tiene talento”; “le faltó saber bailar”; “no me gustó, ni se movió, no más caminó”; “para mí le faltó ritmo, sólo movía el trasero”, comentaron a través del Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’.

No obstante, a Clarissa Molina tampoco le faltaron defensores: “Espectacular, me encantó el look de Clarissa”; “esa niña es demasiado bella”; “preciosa como siempre”; “llegó la que tiene el verdadero tumbao”; “estuvo espectacular y qué bella Clarissa”; “¡lo mejor del show! Clarissa siempre bella”, fueron algunos de los halagos que recibió.

TE PUEDE INTERESAR: Sheyla muestra lo delgada que está con un vestido de impacto (FOTO)

Lo cierto es que la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ hizo caso omiso a los malos comentarios y, de hecho, aprovechó el domingo para también celebrar al máximo un año más de vida junto a sus padres, Clara Contrera y Domingo Molina.

“¡Mi mayor regalo! Gracias por hacer de mi una mujer con valores, en siempre ver lo bueno de los demás y de cada situación, y sobre todo respetar al prójimo”, escribió en su cuenta en Instagram junto a una bella postal en la que posa con sus papás.