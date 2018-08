No hay duda de que Chiquis Rivera es una de las artistas más ‘fashionistas’ del mundo del espectáculo y siempre la vemos derrochando glamour con cada uno de sus atuendos.

Ahora, por primera vez en televisión, la cantante ofreció un tour por su espectacular clóset a Jomari Goyso, presentador de ‘El Gordo y La Flaca’, quien no ocultó el asombro tras ver todos los tesoros que la hija de Jenni Rivera guardaba.

Una de las partes que más llamó la atención de todos fue la impresionante colección de zapatos que ha logrado acumular la intérprete a lo largo de los años. Desde elegantes tacones hasta deportivas de prestigiosas marcas pueden verse en las estanterías de Chiquis, quien reconoció que sus favoritos siguen siendo las plataformas.

“A mí me encanta la plataforma. Ya dicen que según no está tan de moda, pero a mí no me importa”, declaró.

Cuando le preguntaron por el objeto con mayor valor simbólico que guardaba, la cantante no dudó en mostrar una cartera Louis Vuitton, herencia de su fallecida madre: “Es limited edition, era de ella. Cuando limpiamos su clóset, mi hermana se quedó con ciertas cosas, también Jenicka, mi otra hermana. Y pues yo me quedé con esta y otra bolsa más. Pero esta es como una de las favoritas de mi mamá”, confesó la artista.

Chiquis tampoco tuvo pudor a la hora de mostrar a sus fanáticos la sensual lencería que guarda para los ‘momentos especiales’ y hasta el propio Jomari quedó sorprendido por la poca tela que tenía cada pieza.

Las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar, ya que muchos internautas comentaron cuán impresionados estaban con el lujoso guardarropa de Rivera: “Eso no es un clóset, es una tienda completa, wow”; “este clóset es el sueño de toda mujer”; “el clóset de Chiquis es super mega chic”; “qué bonito su clóset… un sueño”; “he quedado impactada con todo lo que tienes en tu clóset, qué bonito”.

Sin embargo, los detractores de la novia de Lorenzo Méndez no perdieron la oportunidad de dejar caer algunas críticas contra ella: “¡Qué presumida es! Le hace falta humildad”; “qué feos, todos fakes de mala calidad”; ”eso es ostentar de lo que se tiene, ¿por qué enseñar tantos pares de zapatos? cuando hay tantos niños descalzos en el mundo”.