En vísperas de las fiestas patrias de México, Chiquis Rivera decidió mostrar el orgullo que siente por sus raíces y optó por lucir una chamarra que ha dado mucho de qué hablar en sus redes sociales.

La prenda de vestir en cuestión tiene en su reverso la leyenda: “Mexico is sh…”, lo que en sentido figurado significa “México es lo máximo”, pero que, sin embargo, puede ser mal interpretada si se asume con su significado literal.

Como era de imaginarse, varios de sus seguidores tomaron su look de la peor forma y dejaron caer duras críticas: “Si México es una mier… pues cámbiate la sangre porque llevas mexicana. No seas mamona, ni engreída. Así como la bola de pendejos que opinan igual que tú, que se creen muy hijos de Trump. Hasta aquí mi admiración por ti y tu música”, escribió uno de los usuarios.

No obstante, la intérprete no se quedó callada y le respondió de manera contundente: “¿Qué? Ay no. jaja Dios lo bendiga. Este tipo. Una palabra: Ignorante”.

Pero la controversia no terminó ahí. Algunos de sus seguidores cuestionaron el hecho de que Chiquis Rivera fuera mexicana, considerando que nació en Los Ángeles, California.

“Ella siempre dice que es mexicana, se pone la bandera de México por donde pueda, y sin tener papás mexicanos”; “¡No eres Mexicana! Eres chicana!”; “ponerse hasta el molcajete si quiere pero no es mexicana”; escribieron en el post.

Pero, como siempre, los fanáticos de la hija de Jenni Rivera salieron en su defensa para hundir con sólidos argumentos a sus haters: “¡eso significa en inglés que es lo mejor! No confundas las cosas y en vez de criticar, pregunta”; “si no saben lo que ella intenta decir, no opinen, quedas muy mal”; “no les hagas caso a las envidiosas, tu sigue adelante”, comentaron.