En medio de las fiestas por la Independencia de México, hace pocos días, Chiquis Rivera provocó gran controversia con el atuendo que presumió en sus redes sociales para mostrar el orgullo que siente por sus raíces aztecas.

Se trata de una chamarra en cuyo reverso tiene grabada la leyenda: “Mexico is sh…”, lo que en sentido figurado significa “México es lo máximo”, pero que, sin embargo, puede ser mal interpretada si se asume con su significado literal.

Varios de sus seguidores tomaron su look de la peor forma y dejaron caer duras críticas: “Si México es una mier… pues cámbiate la sangre porque llevas mexicana. No seas mamona, ni engreída. Así como la bola de pendejos que opinan igual que tú, que se creen muy hijos de Trump. Hasta aquí mi admiración por ti y tu música”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ahora, la cantante utilizó las historias de Instagram para defenderse de los haters que la atacaron: “Yo vi que habían publicado algo sobre uno de mis outfits del día. Una chamarra que decía Mexico is the sh… Y para la gente pendeja, que no entiende lo que quiere decir eso porque están diciendo que le estoy faltando el respeto México, que no es así, a esa gente ignorante que está diciendo eso, (les digo que) no, quiere decir que México es chingón, que México es algo bueno, no sean tan mensos. No sé si es la gente que no me quiere, que está buscando cualquier cosa para criticarme, pero la verdad (son) una bola de pendejos”, estalló la intérprete.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de Lupillo Rivera se salva de liposucción pero le llueven críticas

Para rematar, a aquellos que cuestionaron su identidad como mexicana, por haber nacido en Estados Unidos, Chiquis Rivera les recalcó: “No tengo que nacer yo en México para sentirme orgullosa de mis raíces. Tengo sangre mexicana en mis venas, a la gente que no le gusta no me importa”.