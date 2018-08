Llaman a Chiquinquirá Delgado ‘misteriosa’ por polémica foto con su hija

Chiquinquirá Delgado es una de las famosas más reservadas del mundo del espectáculo. Rara vez comparte a través de sus redes sociales fotografías o videos relacionados a su vida personal y ha tratado de exponer lo menos posible a su hija menor, Carlota, ante el escrutinio público.

Sin embargo, este lunes, la presentadora de ‘Mira quien baila’ sorprendió a sus seguidores con una instantánea junto a su pequeña, quien la visitó en el estudio de grabación, durante la emisión del más reciente show.

“Miren quien me visitó esta semana. Mi invitada más importante en la pista”, escribió la bella venezolana al pie de la foto, que acumuló más de 42,000 ‘me gusta’.

Como era de esperarse, sus fanáticos se mostraron muy complacidos con su publicación y también asombrados tras ver lo mucho que ha crecido la nena. “Carlota qué bella y grande está”; “preciosa, Dios la bendiga”; “se nos creció la nena”; “cómo ha crecido, está linda”; “OMG, ¡qué grande está!”; “bella como sus padres”; “muy bella la niña, se va a parecer muchísimo a Chiqui”, comentaron algunos usuarios.

No obstante, otros seguidores criticaron a la conductora por mantener un supuesto ‘misterio’ en torno a la imagen de su hija: “Aún no le muestran bien la carita. No sé cuál es el misterio”; “hay muchos artistas más famosos que Chiqui y sí muestran a sus hijos. Mujer misteriosa”; “yo entiendo sus razones para no publicar fotos. Pero una fotico al año que ponga cada uno aunque sea”.

Pese a los cuestionamientos, varios usuarios también salieron en defensa de Chiquinquirá Delgado y apoyaron su decisión: “Me parece que no debemos cuestionar si Chiqui nos muestra a su hija o no, razones sobran: La figura pública es ella, no su hija, es su madre y por ende decide cómo, cuándo y qué hacer con ella”; “tal vez lo hace para evitar tantas cosas negativas que muchas personas comentan”.