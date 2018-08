Carolina Sandoval organizó un impresionante regalo sorpresa para celebrar los 15 años de su hija Bárbara Camila y compartió en sus redes sociales el emotivo momento cuando la jovencita descubrió todo lo que su mamá había preparado para ella.

La presentadora de ‘Suelta la Sopa’, quien ya había obsequiado a su hija un viaje por Europa y todavía prepara una fiesta de quinceañera que promete ser inolvidable, decidió remodelar por completo el cuarto de la adolescente para que vaya acorde con esta nueva etapa de su vida.

Al mostrarlo a sus fanáticos, ‘Veneno’ Sandoval estaba tan entusiasmada que sus ojos lucían a punto de dejar escapar algunas lágrimas.

“Esto pasó hace un ratito, mis amores, y que felicidad poder compartir con ustedes el primer regalo de mi quinceañera bella… qué emoción, aquí vean el nuevo juego de cuarto de la mujer de mi vida, Bárbara Camila, gracias a mis amigos y cómplices de la mueblería más cool de Miami, que cada día siguen demostrando que son la mueblería por excelencia de las familias trabajadoras que aspiran y sueñan en grande”, escribió la venezolana al pie de la publicación.

Por su parte, los usuarios reaccionaron muy conmovidos y dejaron caer mensajes llenos de cariño: “Todo lo que uno hace por nuestras hijas. Felicidades a las dos cómplices”; “yo no sé los demás pero yo lloré, qué lindo todo y qué emoción”; “nos hiciste chillar , qué bello”; “qué lindo, me emocionó mucho, qué alegres”; “mi corazón se arrugó”, comentaron.

La hija de Carolina Sandoval se revela contra el ‘bullying’

Recordemos que hace unos meses, Bárbara Camila revolucionó las redes sociales, luego de hacer frente a las críticas que recibió debido a su figura. A través de un video que compartió su madre en su cuenta en Instagram, pudimos ver a la jovencita ofrecer un discurso en defensa del amor propio, que refleja una madurez poco común en alguien de su edad.

“Hace poco me hicieron bullying por las redes sociales llamándome gorda y que debería usar la faja de mi mamá. Y no entiendo por qué. Porque yo amo mi cuerpo, fue el cuerpo que Dios me dio, el cuerpo que tiene mi mamá, el cuerpo que tienen casi todas las mujeres de mi familia. Entonces no entiendo por qué la gente tiene que ser tan negativa en este mundo si ya hay cosas tan feas pasando alrededor”, expresó la primogénita de la panelista del programa ‘¡Suelta la sopa!’.