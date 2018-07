Carolina Sandoval se mostró sin tapujos ante sus seguidores para demostrar que está muy satisfecha con su cuerpo, pese a sus ‘imperfecciones’. La presentadora compartió un video en su cuenta en Instagram, donde se le ve luciendo un diminuto bikini con los colores de la bandera norteamericana, con el cual celebró el 4 de julio.

Con su post, ‘La Venenosa’ no solo quiso presumir su figura, sino enviar un poderoso mensaje a favor del amor propio: “Sin filtro, sin faja y con mis cicatrices de amor, mis estrías, mi celulitis y todo lo que la gente vea o no. AMO mi cuerpo. Le doy gracias a Dios por cada una de mis épocas, mis tallas y celebro el 4 de julio”, escribió la presentadora al pie de la publicación, que acumuló más de 44,000 ‘me gusta’.

La conductora despertó todo tipo de reacciones, pero la mayoría se inclinó por aplaudir su autenticidad y elogiar su belleza: “Bella, créeme que no necesitas de fajas, admiro a las mujeres que aceptan y aman su cuerpo luego de ser mamis”; “¡me encanta como eres! ¡Muy orgánica! Te ves muy bonita”; “muchas quisieran tener tu cuerpo… Bravo”; “¡Aplausos! ¡Estás hermosa!”, comentaron algunos fanáticos.

Sin embargo, unos pocos no evitaron dejar caer sus críticas: “Qué horror, mujer, la verdad que no te ves nada bien… Al público no nos interesa verte encuerada”; “te pasaste, tan bien que ibas, opinión personal”.

Recordemos que, hace unas semanas, tras el trago amargo que pasó cuando tuvo que hacer frente a las críticas que recibió su hija en redes sociales debido a su figura, Sandoval se mostró orgullosa al ver cómo respondió la adolescente a los ‘haters’.

A través de un video que compartió la venezolana en Instagram, pudimos ver a Bárbara Camila, de 14 años, ofrecer un conmovedor discurso que refleja una madurez poco común en alguien de su edad.

“Hace poco me hicieron bullying por las redes sociales llamándome gorda y que debería usar la faja de mi mamá. Y no entiendo por qué. Porque yo amo mi cuerpo, fue el cuerpo que Dios me dio, el cuerpo que tiene mi mamá, el cuerpo que tienen casi todas las mujeres de mi familia. Entonces no entiendo por qué la gente tiene que ser tan negativa en este mundo si ya hay cosas tan feas pasando alrededor”, expresó la primogénita de la panelista del programa ‘¡Suelta la sopa!’.