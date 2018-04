Camila Sodi imita el estilo de Kim Kardashian en sexy fotografía

Camila Sodi compartió en su Instagram Stories una imagen donde imita el estilo de Kim Kardashian vistiendo un ajustado traje de baño blanco.

La fotografía fue tomada por ella misma en lo que parece un probador de tienda.

Camila Sodi con pose de Kim Kardashian

La actriz escribió “Kamdashian” e hizo una pequeña encuesta preguntando si parece o no la famosa de Keeping up with the Kardashians.

A lo cual obtuvo gran respuesta positiva, pues sus seguidores confirmaron que el estilo es muy de Kim.

Sodi obtuvo un 71 por ciento con la respuesta sí, y 29 por ciento dijeron no encontrarle parecido.

Cabe destacar que la sobrina de Thalía ha estado muy activa en redes sociales últimamente, donde hace poco compartió una imagen desnuda en la tina de baño.

La imagen generó comentarios halagadores hacia la modelo:

“Hermoso cuerpo”; “Bellísima, perfecta mujer”; “eres una diosa perfecta, saludos; “qué rico se ve ese baño”.

En otra ocasión, la también cantante encendió la Pascua con una fotografía que publicó en su cuenta oficial, donde aparece vestida de conejita de Playboy.

En la imagen, Camila Sodi aparece de espaldas, pero su cuerpo de frente se refleja en un espejo, foto que acompañó con la leyenda: “¡Felices Pascuas!”

Con más de 740,000 seguidores en Instagram, la actriz Camila Sodi sabe cómo llamar la atención de sus fanáticos mostrando imágenes que dejan ver su lado sexy.