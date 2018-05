Camila cabello revela lo que es vivir con trastorno obsesivo compulsivo

Camila Cabello relata su lucha contra el trastorno obsesivo compulsivo que afectó de manera significativa su vida, y el apoyo vital de su familia gracias al cual ha salido adelante.

La cantante se abrió de lleno en entrevista para Cosmopolitan UK donde reveló los estragos del trastorno obsesivo-compulsivo (OCD por sus siglas en ingles).

“OCD es extraño. Ahora me río de eso. Todos tienen diferentes maneras de manejar el estrés”, comentó.

Camila Cabello salió adelante principalmente gracias a su madre

“Y, para mí, si realmente me estreso pensando en algo, comenzaré a tener el mismo pensamiento una y otra vez, y no importa cuántas veces llegue a la resolución, siento que algo malo está por suceder si no sigo pensando en eso”

“No sabía lo que era y cuando me enteré y aprendí a dar un paso atrás, me hizo sentir mucho mejor”

“Me siento mucho más en control de eso ahora. Hasta el punto en que solo digo ¡Ajá! OK, este es solo mi OCD. Le haré una pregunta a mi madre por cuarta vez, y ella dirá que es OCD y que tengo que dejarlo ir”

💜 A post shared by camila (@camila_cabello) on Mar 16, 2018 at 4:43pm PDT

Camila Cabello aseguró que su madre siempre viaja con ella, pues representa su mayor apoyo:

“Mi otra mitad. Hay algo acerca de estar con tu mamá. Te sientes como un niño. Y a tu familia no le importa si te equivocaste o si te caíste o si tu canción se derrumbó. Te quieren sin condición y eso es importante para mí”

Según Medilineplus el trastorno obsesivo compulsivo consiste en tener pensamientos, sentimientos, (obsesiones) y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez y causan ansiedad.

Camila Cabello acepta que lo más difícil para ella es estar lejos de su familia, por lo que jamás se mudaría lejos de ellos.

La cantante de nacionalidad estadounidense y cubana se encuentra actualmente en su gira Never Be the Same.

Y este verano puede representar uno de los más importantes de su carrera pues se unirá a Taylor Swift para la gira Reputation.