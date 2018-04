Tras su visita a Washington, la primera dama de Francia, Brigitte Macron, descubrió un lado de Melania Trump muy poco conocido. En una entrevista al diario Le Monde, la esposa de Emmanuel Macron habló maravillas de su contraparte estadounidense, a quien consideró una mujer ‘divertida’ e ‘inteligente’.

Al parecer, bastaron solo tres días para que entre las dos rubias naciera una genuina amistad pues, de acuerdo a Macron, ambas tienen muchas cosas en común: “Tenemos el mismo sentido del humor, nos reímos mucho juntas”.

La francesa también confesó que a pesar de las limitaciones de nuevo rol político, aún es capaz de pasear por París y encontrar tiempo libre para ella; sin embargo, asegura que para Melania el caso es muy distinto, ya que su vida es mucho más restringida. “Melania no puede hacer nada, no puede ni siquiera abrir una ventana en la Casa Blanca. No puede salir”, declaró al diario.

Melania Trump y Brigitte Macron: un duelo de alta costura

En su visita oficial, Brigitte, conocida por su inclinación por las faldas cortas y los zapatos de tacón de aguja, presumió lo mejor de las casas de moda francesa. Pero, en su entrevista, contó que en realidad ella no tiene mucha idea sobre qué ponerse y es el director artístico de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquiere, quien está a cargo de su guardarropa.

Como era de esperarse, Melania tampoco se quedó atrás en los compromisos con el mandatario francés y su esposa, en los que lució una chaqueta blanca de corte asimétrico, Michael Kors, con cinturón y falda del mismo color, cuyo valor ronda los 2,195 dólares. El lujoso atuendo lo combinó con unos zapatos azules de mezclilla, de la prestigiosa marca Christian Louboutin, valorados en 775 dólares.