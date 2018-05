María Celeste Arrarás y Rodner Figueroa encabezaron la cobertura de Telemundo sobre la Boda Real entre el príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle, pero aunque recibieron muchos halagos por sus respectivos atuendos, también fueron blanco de críticas.

La conductora de Al Rojo Vivo escogió un vestido corto en tono nude, rematado con un sombrero de plumas, una regla de las bodas de la realeza.

“El sombrero como nido de cuervo”, “qué ridículo atuendo. No era necesario vestirse así”, “muy linda pero el sombrero ni te va, parece nido de pájaros”, opinaron algunos usuarios en Instagram.

Pero además de que a muchos de sus seguidores no gustó su atuendo, otros más le criticaron por hacer algo que supuestamente no está permitido en una ceremonia de esta naturaleza.

“Mi querida María Celeste, muy lindo tu vestido y tocado, desafortunadamente esa no es la manera de sentarse en las Bodas Reales. No se cruzan las piernas, la señora de tu lado derecho muy buena su postura, muy corto su vestido. Tú que eres tan impecable, ¿cómo se te pasó ese detalle? Y el Figueroa debería dejar hablar a los demás”, escribió una usuaria.

Alguien más criticó el hecho de que no dejara hablar a los otros: “Dios santo es que hablas demasiado… y no escuchas a los demás… no pude saber por qué pudo ser una boricua la que se casara con Harry. Ni modo. No permitiste que Wilnelia le contestara a Rodner. Pues no lleves a nadie y hablas tú solamente”.

También critican a María Celeste por estar al lado de Rodner en la Boda Real

Pero otro detalle más fue el que le criticaron a María Celeste y fue el hecho de sentarse al lado de Rodner Figueroa.

“Qué vergüenza @mariacelestearraras verte sentada al lado de ese patán que no tiene ningún respeto a las mujeres de color, qué vergüenza @Telemundo que deje que un tipo como ese esté en tremendo evento mundial, en vez de poner a cualquier otro @telemundo se burla de una de las mujeres más importante y más queridas Mrs. @michelleobama”, fue la opinión de una usuaria.

“@telemundo es una burla para el país, poniendo @rodnerfigueroa al lado de @mariacelestearraras para cubrir el evento más importante”, coincidió alguien más.