Bendito sea Dios por darme la dicha y la bendición de ser tu mamá mi Tavito @gustavoangeljr , te amo con todo mi corazón y le pido a Dios te bendiga y guíe siempre , María Santisima te cubra con su manto y que tu corazón sea siempre humilde y dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo . Que los cumplas muy feliz hijo 💖🎉🎂🙏 mi oración y mi amor siempre para ti . FELICES 14 !!!

