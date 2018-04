La ‘bella novia’ extranjera que se hizo viral en redes sociales por su boda con un inmigrante hispano, la joven sigue dando de qué hablar. Esta vez para aclarar varias dudas de sus propios seguidores y revelar si volverá con él.

Algunos de ellos le preguntaron si había posibilidades de regresar con Marcos, quien es originario de Guatemala, mientras que ella es de Inglaterra, pero radicada en Estados Unidos. Uno de los usuarios le comentó: “Leanna vuelve con Marcos no hay que vivir de lo que la gente dice”.

Por lo que la “novia viral” respondió: “Es que es complicado porque si hubiéramos tenido el apoyo de mi familia habría sido diferente, pero ya pasaron cosas que nunca se pueden volver para atrás”, dijo Lenna, confirmando de esta forma que no hay ninguna posibilidad de reconciliación con el padre de su hija.

Uno más le dijo: “Deberían volver”, pero ella fue muy clara en su postura: “En verdad no podemos porque ya llevaba rato que no funcionaba”.

También reiteró: “No se puede por cuestiones de eventos pasados que no hemos podido superar”.

Lenna ha declarado que cuando se conocieron ella era residente permanente, mientras que Marcos era indocumentado y que además el hispano le enseñó a hablar español. La pareja se casó el 18 de mayo de 2013.

Como se recordará Lenna confesó que su familia nunca estuvo de acuerdo con su relación y nunca lo aceptaron a él como parte de la familia. Incluso tras varios desacuerdos tomaron la decisión de separarse, aunque tienen a una hermosa bebé de tres años llamada Gwendolyn.

Uno más le preguntó acerca del físico de Marcos y le preguntó porqué se casó con él si no es atractivo y Leanna fue contundente al responder que para ella sí guapo y al contrario tiene muchas cualidades físicas: “Es que yo no entiendo ¿por qué supuestamente no es atractivo? No es gordo ni pelón, tiene bonitos ojos Y todos sus dientes. ¿Cuál es el problema con él?”, respondió la joven.

Las dudas de sus fans continúan y Lenna se ha tomado el tiempo de responder, aunque ha preferido, por petición de Marcos, no dar más detalles: “Disculpa yo quisiera saber si es cierto que tú y tu esposo se divorciaron? Ya que leí que si por la diferencia de “color” es verdad es otra mentira más de los trolls”, le cuestionó alguien.

Leanna Marie Sac le contestó: “No son los trolls pero Marcos ya me pidió que no le platique mas detalles de lo nuestro a la gente, pero la mayor parte de lo que salió en el artículo fue cierto, hay más razones. Y no lo debe tomar la gente como prueba que no funcionan las relaciones ‘mixtiadas’”.

También dijo que su caso es un ejemplo de la forma que la sociedad trata diferente a la gente basada en su raza: “Los dos tomamos la misma decisión de estar con alguien fuera de nuestras razas, pero a la decisión mía y la decisión de él son juzgadas de manera muy distintas”.

También dio detalles de porqué no funcionó su relación pues dijo que los culpables fueron tanto por ellos mismos, como sus familiares: “Las dos cosas creo”.

Por último agregó que Marcos no quiere estar en el ojo público: “Marcos es una persona muy privada y dice que no quiere la atención de la gente. Siempre ha sido muy callado”.

Marie Sac en este momento estudia leyes y se graduará el próximo año y el padre de su hija ya es residente legal y trabaja en una compañía de paratránsito.