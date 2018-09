¿Belinda participará en la serie de Luis Miguel como Mariah Carey?

@belindapop Terá um Romance com o @diego na Série @luismiguellaserie interpretando o antigo romance entre @mariahcarey e @lmxlm ❤😍 . . . . . . . #belinda #diegoboneta #luismiguellaserie #netflix #Belifan #belifans #série #LuisMiguel #Belindapop #mexico #novela #mariahcarey

A post shared by PORTAL BELINDA 🌐 (@portalbelinda) on Sep 3, 2018 at 1:09pm PDT