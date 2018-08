Sin duda, Belinda no solo es una joven apasionada por la música, la moda también forma parte de sus principales fuentes de inspiración y, a la hora de probar nuevas tendencias, no duda en asumir riesgos.

Así lo volvió a demostrar en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, donde presumió un extravagante outfit, cuyo accesorio más llamativo fue un sombrero de cuadros con ala ancha y velo sobre la nuca.

Consiente de que el gorro daría mucho de qué hablar en las redes sociales, la intérprete dejó un sentencioso mensaje al pie de la imagen que ha generado gran controversia: “Sí, mi sombrero se parece al del Chavo del Ocho. ¿Y? ¿Te importa? Yo sí impongo moda. Ganando como siempre”.

Ante sus tajantes palabras, algunos de sus seguidores respondieron criticando su actitud y sus elecciones de moda: “Bájale dos rayitas #ladyyosiimpongomoda, ¡te lees tan ridícula! No maduras”; “andas agresiva”; “ahora sí te pasaste, pinches fachas”; “bueno, pero no te enojes”; “sin ofender, ese sombrero esta muy feo, no te queda”.

Sin embargo, Belinda también recibió el apoyo de sus fanáticos más fieles, quienes dejaron caer halagos y mensajes en su defensa: “Con todo te ves hermosa”; “la mejor sin duda”; “genial, cualquier cosa le luce”; “qué hermosa, no hagas caso, ya quisieran verse así”; “todo le queda bonito”.

Recordemos que este año la mexicana debutó como diseñadora, con una línea de ropa que lanzó de la mano de la marca colombiana Studio F. Durante el lanzamiento, Belinda reveló que formó parte del proceso creativo de cada prenda y que incluso ayudó al corte de piezas y realización de estas.

