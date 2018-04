‘Bebeshita’ desmiente rumores y presume video Niñas Buenas

Bebes corran a mi canal ya salió mi video 👌🏻😍😍😍😍😍 niñas buenas feat @atlgarza. @3kmkz @lagrandiabla Makeup @miamakeupmx hair @fredgarcia19 Stylist @jukajukajuka

A post shared by daniela alexis (@alexissoy) on Mar 23, 2018 at 6:15pm PDT