Barbie no solo es Barbie, ¡tiene apellido y no lo sabíamos!

Mattel nos dejó impresionados, pues hace apenas unos días nos dejó saber que el nombre de la muñeca no es Barbie a secas, sino que tiene apellido.

Fue el día de los hermanos cuando las redes sociales se inundaron de fotografías con sus relativos agradeciendo por formar parte de sus vidas, apoyarlos e incluso recordando las peleas.

Pues fue ese día cuando en Twitter se publicó desde la cuenta oficial de Barbie:

“Feliz día de los hermanos de parte de la familia Roberts”.

Y en ese momento la noticia generó miles de reacciones, risas y comentarios:

“Esperen, ¿Barbie tiene un apellido?”; “Exijo ver un certificado de nacimiento”; “Definitivamente seguiré su cuenta, de cuántas cosas más me puedo enterar”.

“Desde cuándo tienes apellido”; “No lo supero, crecí con ella y nunca me enteré”.

Otros usuarios ya lo sabían pero aún así respondieron:

“En serio, desde hace mucho se sabe, mis sobrinas ven su serie la casa de los sueños y siempre mencionan el apellido”.

Sin embargo la noticia sorprendió a los que dejaron las muñecas hace más de una década:

“¿Quiénes son las otras hermanas, yo me quedé en Kelly”; “Le perdí la pista y miren de lo que me vengo a enterar, no lo creo”.

