Bárbara Mori calienta las redes con un sensual escote que recuerda a Rubí (FOTO)

Bárbara Mori calentó las redes sociales al compartir una fotografía donde presumió de un sensual escote que dejó muy poco a la imaginación.

Recientemente, la actriz lució un vestido rojo de transparencia, combinado con un lápiz labial del mismo color, para una sesión de fotos, cuyos resultados prometen ser todo un espectáculo.

En la publicación, que ya acumula más de 200,000 “me gusta”, la protagonista de Rubí recibió una torrente de halagos y mensajes de admiración.

“No creo que exista mujer más hermosa que Barbi Mori”; “los años no pasan por Rubí, qué ejemplo de mujer”; “solo se define en una palabra: Hermosa”; “el color perfecto para ti, luces súper extraordinaria”, comentaron algunos de sus seguidores.

Y, al parecer, la belleza de Mori es completamente natural, pues en 2013 declaró, según la revista People: “Nunca en mi vida me he puesto botox. Me da pavor tocarme la cara. Me operé el busto hace unos años. En la cara tengo arrugas, ojeritas y todo, pero me da miedo hacerme algo en la cara. He escuchado historias de actrices que se operaron, que les quedó mal y a mí me da pavor”.

A sus 40 años, la famosa de origen uruguayo continua siendo una de las actrices más recordadas y queridas en el mundo del espectáculo.

Su más reciente trabajo fue en la gran pantalla, en la película ‘Treintona, soltera y fantástica’, estrenada en 2016.