Aún hospitalizada, Melania Trump reaparece en Twitter para anunciar que mejora su salud

Aunque todavía se encuentra en el hospital luego de someterse a un procedimiento renal, Melania Trump recurrió a las redes sociales para hablar sobre su estado de salud.

Si bien la primera dama rara vez pasa tiempo en Twitter, al menos en comparación con su marido, esta vez utilizó dicha plataforma para decir que se siente “genial” y que espera regresar pronto a la Casa Blanca.

“Un sincero agradecimiento a la Unidad Médica Walter Reed y a todos los que me han enviado buenos deseos y oraciones”, escribió Melania, quien en le víspera recibió la visita del presidente Trump por tercer día consecutivo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

“Me estoy sintiendo bien y espero volver pronto a casa en la Casa Blanca”, añadió la primera dama, quien se sometió a una embolización no especificada para tratar una condición renal benigna el lunes.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon.

El martes, en medio de una oleada de tuits sobre diversos temas como negociaciones comerciales con China, otra denuncia acerca de “medios de noticias falsas” y exhortaciones a votar en las primarias de Nebraska, Trump envió un mensaje diciendo que su esposa abandonaría el hospital en dos o tres días.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2018