Justo cuando pensábamos que Melania Trump no podía sorprendernos más con sus elecciones de vestuario, volvió a provocar polémica con el atuendo que escogió para sembrar un árbol, este martes, en el jardín de la Casa Blanca.

En las fotografías, puede verse a la primera dama, con pala en mano, dispuesta a plantar un esqueje del roble Eisenhower original, mientras luce una falda de flores midi, de la firma Valentino, cuyo precio ronda los 4,000 dólares, de acuerdo al diario The Guardian.

No conforme con eso, la exmodelo combinó la costosa prenda con unos tacones de aguja de Louboutin, que convirtieron la sencilla actividad en toda una hazaña.

Tras su aparición, las críticas contra la esposa de Donald Trump no se hicieron esperar, a través de las redes sociales: “qué falda más fea para costar 4 mil dólares”; “pues que la ensucie, está re fea la falda, yo no me la pondría”; “¡vestido y tacones! Como que le falla, es como ir al a correr o al gym con tacones”; “¿con zapatos de tacón? ¿ella no tiene asesor o asistente personal que le diga cómo es la cosa? Qué horror”; “está loca, ¿con tacones?, a ella le faltan los tornillos”, fueron algunos de los cuestionamientos que recibió.

Sin embargo, Melania Trump también contó con algunos defensores, que restaron importancia a su elección: “¿Y cuál es el problema? El que tiene para lujos que los disfrute y que se ponga la ropa que le guste”; “ya dejen a la señora en paz, ella es la primera dama, una mujer con estilo y clase”; “pues déjenla, ¡ella quiere andar así! Antes muerta que sencilla”, comentaron.

En las últimas semanas, los estilismos de Melania Trump se han convertido en el centro de atención, especialmente desde que la exasesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault-Newman, aseguró que la primera dama usaba su guardarropa para “castigar” a su marido.