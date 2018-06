Atacan a hija de Adamari López en su escuela y ella responde así (VIDEO)

Adamari López tuvo que hacer frente a una situación muy incómoda cuando su hija Alaïa, de 3 años, llegó de la escuela con una herida en su cara, que le hizo una de sus compañeritas de aula.

Aunque solo fue un rasguño, la presentadora de ‘Un Nuevo Día’ se comunicó con la maestra de la niña para aclarar lo sucedido. Para sorpresa y satisfacción de Adamari, su pequeña no devolvió el golpe e hizo lo que se esperaba de ella: avisarle a un adulto lo sucedido.

A través de un video publicado por MamásLatinas, la boricua explicó que está totalmente en contra de responder a la violencia con más violencia y eso es precisamente lo que ha tratado de enseñar a su hijita.

“Me encontré hoy con una situación, que Alaïa me llegó de la escuela con un rasguño en la cara. Me llamaron las maestras y me dijeron que una de las niñas de la escuela le había hecho eso. Alaïa lloró y tuve que firmar un papelito en la escuela, pero platicando con ella sobre qué era lo correcto para hacer cuando alguien, queriendo o sin querer, te daba o te lastimaba, acordamos que Alaïa siempre le va a decir a la maestra y siempre me va a decir a mí, y no le va a regresar con una agresión a ninguno de sus compañeritos porque no es lo correcto”.

Sin embargo, al parecer no todos los integrantes de su familia están de acuerdo con la decisión, pues también confesó que su hermana es partidaria de defenderse: “Mi hermana, cuando estábamos hablando en el carro, le decía: ‘Alaïa, tú nunca des pero si un niño da, entonces tú le regresas el golpe’. Y su contestación, que me encantó, fue: ‘Yo no voy a pegarle a ningún niño porque mi mamá se pone furiosa conmigo’”, contó López.

El consejo de Adamari López para responder a la violencia

La recomendación de la artista para las mamás que atraviesen esta situación es: “Que ellos aprendan a decir ‘eso no se hace’ o ‘respétame’, pero sin tener que agredir de regreso. Es lo mejor que podemos hacer, aunque a veces el coraje nos quiera hacer pensar otra cosa”.

A través de las redes sociales, la conductora recibió el apoyo de muchas mujeres que aplaudían su política: “Yo le daría el mismo consejo que tu le diste”; “para mí, muy buen consejo, nunca debemos de enseñar a pagar mal por mal”; “muy bien dicho, yo hacía lo mismo con mis hijos, la violencia no con lleva a nada”;

No obstante, otras se mostraron en desacuerdo: “No me gusta la agresión , pero tampoco que se deje”; “que se defienda, no siempre vamos a estar las madres para defender a los hijos”; “educada es una cosa y dejarse es otra, no confundan”; “no a la violencia, pero tampoco tolerar abusos”.